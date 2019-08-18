Герой недели — пилот Дамир Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные темы уходящей недели:

В Подмосковье на этой неделе случилось второе «чудо на Гудзоне». Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле из-за возгорания двигателя — туда попала птица. Посадка была жесткой, но без жертв — членов экипажа лайнера сразу же назвали героями. Избежать крушения удалось благодаря действиям пилота Дамира Юсупова. Мы рассказываем о человеке, спасшем 233 жизни.

Минимум половина прямых выборов губернаторов, которые будут осенью, могут пройти в два тура. Специально для «URA.RU» политолог Илья Гращенков «начертил» карту самых опасных для власти субъектов. Рассказываем, почему ни Кремль, ни социологи не могут точно выяснить настроения избирателей и что ждет врио губернаторов в уральских регионах.

Россияне тратят в магазинах все меньше и меньше денег — средний чек упал до минимальных показателей. Разбираемся, насколько в действительности бедны россияне и почему опасно брать кредиты.

От опроса о месте строительства храма Святой Екатерины хотят отказаться — считается, что конфликт вокруг сквера у Театра драмы разрешен. Более того, у активистов сейчас назревает новый спор — что должно быть на месте сквера. В такой ситуации у думы Екатеринбурга выбрать новое место для собора получится без шума. Но появится другая проблема.

Большая часть авиакатастроф в России приходится на конец лета и начало осени. Статистика печальная: из ста авиакатастроф больше трети приходятся на этот период. Разбираемся, почему в августе и сентябре опаснее всего летать.

С каждым годом в России растет количество обманутых мошенниками граждан. Как показала практика, взять миллиардный кредит могут даже на уборщицу, которая ничего об этом не подозревает. Вот пять основных мошеннических схем оформления кредитов без ведома заемщиков.