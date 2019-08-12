Почему половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Россияне тратят в магазинах все меньше и меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средний чек в российских магазинах упал до минимальных показателей за последний год. Согласно данным холдинга «Ромир», в среднем граждане РФ в течение июля единовременно тратили 546 рублей — это значение индекса оказалось самым низким с августа 2018 года — тогда средний чек был равен 537 рублям. Ранее Росстат сообщил, что почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. О том, насколько в действительности бедны россияне и почему опасно брать кредиты «URA.RU» выяснило у эксперта программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрея Мовчана.

— Можно ли говорить, что падение среднего человека — это доказательство резкого снижения уровня жизни? И насколько последнее исследование Росстата корректно характеризует благосостояние россиян? Если, например, товары длительного потребления — машину или мебель — граждане берут в кредит, можно ли говорить о том, что денег им хватает только на еду и одежду?

Кредиты — нормальное явление в жизни людей, если они не выдаются под «грабительские» проценты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Если вы посмотрите на жизнь среднего класса в Европе, то эти люди, в основном, заемщики. Все, кроме еды и одежды, они так же берут в кредит. Кроме того, если человек говорит, что ему хватает только на еду и одежду, логично задать вопрос: а есть ли у него мобильный телефон, как он его купил? Есть ли игрушки у ребенка? Скорее всего, когда говорят, что хватает только на еду и одежду, это фигура речи. Имеется в виду не то, что кто-то не может позволить себе купить игрушку, а то, что он не покупает дорогие товары. Посудомоечную машину или, например, люстру в квартиру, которую хочется.

Но это факт, что половина населения России действительно не может в текущем режиме покупать товары потребительского спроса, не относящиеся к еде и одежде. В стране среднего уровня дохода на душу населения по ВВП, с достаточно давними цивилизационными традициями, которая получает огромный доход от добычи полезных ископаемых, я считаю, это катастрофа социальной политики.

— Данные Росстата говорят о том, что среди семей, которые ограничены в потреблении, больше всего молодых — более 59%. Почему так происходит, несмотря на все меры социальной поддержки?

Молодые семьи испытывают финансовые трудности не только в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Это естественно для любой страны мира, когда молодые семьи нуждаются. Они еще недостаточно зарабатывают, зарплаты ниже в силу того, что нет позиции соответствующей, опыта. Кроме того, в России семьи традиционно создаются раньше, чем на Западе, очень часто их создают люди, которые еще учатся.

Другое дело, что в развитых странах существует система кредитования молодых людей. Первую квартиру, первый дом они покупают в кредит, технику, мебель — тоже. Но кредиты эти очень дешевые, без грабительского процента. Такая ситуация позволяет нивелировать разрыв, потреблять больше. И на этом зарабатывают люди, которые сделали за свою жизнь накопления. Через банки и платформы они выдают эти кредиты и к своей старости получают прибавку за счет того, что молодые люди становятся взрослыми и возвращают их с процентами.

— К теме пожилых людей: как выяснилось, почти трети неработающих пенсионеров в России хватает денег только на еду. Почему так происходит и означает ли это, что жителям нашей страны нужно работать всю жизнь?

Пожилым людям в других странах удается зарабатывать на своих сбережениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я думаю, у наших пенсионеров нет других выходов, кроме как работать, если им не помогают родственники. И эта ситуация — следствие нашей пенсионной системы: с учетом того, что население стареет, уменьшается объем трудовых ресурсов и будет уменьшаться дальше, просто в силу нашей демографии. Система взносов работающих людей на неработающих пенсионеров ведет к банкротству.

Еще 20-30 лет назад говорилось о том, что нужно переходить на накопительную систему целиком, и накопления должны управляться не на российском рынке, а на глобальном, чтобы не было коррупции. Но этого не случилось, попытки сделать такую систему сейчас прикрыты фактически, накоплений так никто и не увидел. Соответственно, выплаты в пенсионной системе будут уменьшаться. Несмотря на то, что количество пенсионеров снижают за счет пенсионного возраста, параллельно система по-прежнему банкротится.

— Примерно в том же диапазоне, что и пенсионеры, находятся многодетные семьи — сильно нуждающихся среди них почти 30 процентов. Можно ли говорить, что в текущих экономических условиях заводить более двух детей, как минимум, неразумно?

У бедных семей рождается столько же детей, сколько и у людей с высоким достатком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Я думаю, так говорить некорректно. Конечно, дети — это большие расходы, но люди, когда рождают детей, в основном не ориентируются на экономику. Парадоксально, но чем хуже экономическая ситуация, тем выше рождаемость. Наверное, действительно работают биологические механизмы, которые заставляют население воспроизводиться в условиях больших рисков. И поэтому никакая программа по дотированию рождения детей не способна переломить демографическую проблему. Сейчас ситуация возникает достаточно забавная: у семей с высоким достатком детей столько же, сколько у семей с низким, а посередине наблюдается провал.