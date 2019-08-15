Над какими городами столкновения самолетов с птицами вероятнее всего?

Самолет избежал крушения благодаря действиям пилота Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей чаек, едва не завершившееся трагедией, должно стать сигналом для всей транспортной отрасли. По мнению заслуженного пилота РФ Юрия Базыкина, все чаще рядом с аэропортами располагаются свалки и массивы новостроек — именно оттуда на взлетные полосы прилетают птицы, которые мгновенно могут спровоцировать ЧП. О том, в каких ситуациях птицам действительно под силу «сбить» самолет, что спасло лайнер от крушения, и сколько времени у пилотов было на принятие решения — эксперт рассказал в интервью «URA.RU».

— Вадим Валерьевич, проблема птиц в авиации действительно стоит так остро или это преувеличено?

Столкновение со стаей птицей может произойти при взлете в любом аэропорту, считает эксперт Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— В Жуковском рядом с аэропортом была свалка, это самая настоящая кормушка для птиц. Точно такая же ситуация в Пулково (Санкт-Петербург). Раньше при строительстве аэропортов все это учитывалось — рядом с воздушной гаванью никаких мусорных полигонов и посторонних сооружений выше определенной высоты быть не могло. Сейчас же побеждают деньги. Если история в Жуковском закончилась относительно радостно, это значит, что там не было застройки, как, например, в Красноярске или Иркутске. Очень хорошо, что рядом были поля, раньше в такой местности аэропорты и строили. Что касается птиц, надо исходить из того, что они живут в том же биоритме, что и человек — ночью спят, утром, с восходом солнца, взлетают. В этот период особенно внимательно должны работать соответствующие службы.

— То есть птиц как-то отпугивают?

— Конечно! Существуют разные способы — например, с помощью включения громкого звука. Иногда даже держат орланов — стоит этим хищникам появиться в небе, как все остальные птички либо улетают, либо остаются на земле. Кроме того, взлет и посадка самолета всегда осуществляется с включенными фарами — это делается опять же для распугивания птиц, яркий свет их раздражает. Методов борьбы много. При этом наиболее серьезную опасность представляют, как правило, не одиночные птицы, а стаи.

У пилотов было меньше минуты для принятия правильного решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Получается, что одна птица, попавшая в двигатель, угрозы не несет?

— Не совсем так. Одна чайка, попадая в двигатель летящего на скорости 300км/ч самолета, создает удар 3 тонны на квадратный сантиметр. Двигатель это выдерживает, он на это рассчитан. Но когда птиц десять, то лопатки в двигателе рушатся. А лопатки — это по сути осколочные бомбы, вращаясь на сумасшедших скоростях, они обязательно пробивают обшивку двигателя. Чаще всего это приводит к разрушению двигателя. В таком случае пилоты должны прекратить подачу топлива в пострадавший двигатель.

— Пилоты в этой ситуации поступили грамотно?

— Они все сделали блестяще. Вы же знаете, что такое мастерство? Это когда вслед за волнением приходит вдохновение. Пилоты оказались стрессоустойчивыми — не растерялись, быстро взяли себя в руки, выполнили все очень грамотно. Такими и должны быть настоящие пилоты. Не всегда принципиально учиться на все пятерки, зачастую гораздо важнее сохранять самообладание в критической ситуации.

— Вы считаете, что история в Жуковском могла закончиться настоящей бедой?

— На 99 процентов это должно было закончиться катастрофой. Но пилоты попали в золотую середину — ребята вытащили самолет на своих руках. Они действовали на опережение. После попадания стаи птиц один двигатель отказывает, они бы могли набрать высоту на одном двигателе, начать вырабатывать топливо, после чего садиться на полосу. Но командир предполагал, что может случиться отказ второго двигателя, тем более он увидел впереди великолепную площадку — кукурузное поле. Когда второй двигатель действительно начал отказывать, пилот принял решение садиться на грунт. Важно, что он не выпустил шасси. Иначе бы трагедия, подобная той, что произошла в Шереметьево, повторилась. Неизбежно пробились бы баки, разлилось топливо — и пожар! В итоге все обошлось без разрушения. Это один к одному случай, когда пилот посадил лайнер на Гудзон — нельзя говорить, кто оказался круче — тот пилот или наш.

— Сколько времени у пилотов было для принятия решения?

— Мне доводилось оказываться в схожих ситуациях и казалось, что время тянется очень долго. Однако думаю, у ребят было всего от 20 до 40 секунд. В самолете порядка 120 компьютеров, а у человека на плечах — один. Тем не менее, командир из этой ситуации вышел победителем.

— Вы бы командиру поставили пятерку?

— Я бы ему Героя дал, он это заслужил своей безупречной работой.