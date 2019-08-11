Пять мошеннических схем оформления кредитов без ведома заемщиков

В прошлом году доля кредитов с признаками мошенничества составляла 4,2% от общего числа займов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

История уборщицы из Подмосковья, которая из-за мошенников задолжала кредиторам 1,9 миллиарда рублей, еще раз показала: к любому по-прежнему могут прийти с требованием вернуть долг, о котором человеку до этого не было известно.

Статистики по количеству людей, становящихся жертвами мошенников, нет. Однако, по последним данным Национального бюро кредитных историй, в 2018 году доля кредитов с признаками мошенничества составляла 4,2% от общего числа займов — это на 1,2% больше, чем годом ранее. Исходя из данных Объединенного кредитного бюро по общему количеству выданных в 2018 году кредитов, можно сделать вывод, что речь идет примерно о 1,5 миллиона подобных займов. При этом стоит учитывать погрешность измерений: аналитики считают мошенническими все кредиты, которые не обслуживаются уже в первый месяц.

Большинство займов злоумышленники получают по поддельным или украденным документам, отмечает портал Bankiros.ru. Кроме того, в тройку наиболее популярных способов махинаций с кредитами входят обязательства, взятые по просьбе друга, и так называемое «семейное мошенничество», когда злоумышленники пытаются набрать на родственников или однофамильцев максимально большое число займов. По словам гендиректора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, успешность подобных схем обеспечивается за счет того, что микрофинансовые организации относятся к изучению заявок не так внимательно, как банки.

Среди способов мошенничества сегодня также выделяется «черное брокерство», рассказал «URA.RU» Жданухин. Так, недавно в его компанию обратилась жительница Тюмени, которая столкнулась с аферистами, предложившими женщине вложить средства в ценные бумаги. Злоумышленники, представившиеся брокерами, пообещали ей помощь в оформлении кредита, и женщина согласилась.

«Дальше действует обычная схема черных кредитных брокеров: подделка справки с места работы, чтобы кредит был одобрен, и получение денег. После этого брокеры скрываются с деньгами», — отметил Жданухин, посетовав на то, что

наказать мошенников или хотя бы списать долг перед банком или микрофинансовой организацией в таких случаях практически невозможно.

В остальных ситуациях шансы жертв мошеннических схем значительно выше. Если кредит был оформлен заочно по поддельным документам, человек может доказать свою правоту при помощи почерковедческой экспертизы или если убедит суд в том, что на момент предоставления кредита его паспорт был потерян. Ранее «URA.RU» рассказывало историю жителя Перми, который смог аннулировать долг перед банком перечисленными выше способами.

«Также можно при помощи свидетелей доказать, что этот человек находился в совершенно другом месте в момент заключения договора. Свидетели могут помочь и в том случае, когда человек сам подписывал все бумаги — если выяснится, что он не отдавал себе отчет в своих действиях», — сообщил «URA.RU» начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. По его словам, людям, ставшим жертвами мошенников, следует обращаться одновременно в правоохранительные органы и суд.

С октября 2019 года банки ужесточат условия выдачи кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы избежать необходимости обращения в правоохранительные органы, стоит как минимум раз в год запрашивать кредитную историю на сайте Центробанка или непосредственно в кредитном бюро, посоветовала гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Также необходимо обращать внимание на документы, которые находятся на подписи, а в случае звонка коллекторов (еще один способ мошенничества) уточнять у них номер договора и банк, в котором якобы имеется долг.

С октября 2019 года вступают в силу правила, ужесточающие выдачу кредитов банками. Ожидается, что кредитные организации будут более внимательно подходить к рассмотрению документов, подаваемых при рассмотрении заявки на займ, а также учитывать долговую нагрузку клиента. Данная мера должна привести к сокращению эпизодов мошенничества, хотя лишена непосредственно этой цели, считает экономист Игорь Николаев.