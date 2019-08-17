Почему в августе и сентябре опаснее всего летать?

Большая часть аварий самолетов происходит с августа по ноябрь — этому есть несколько причин Фото: Владимир Шубин © URA.RU

статья из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Большая часть авиакатастроф в России приходится на конец лета и начало осени. Пилоты связывают это с повышенной нагрузкой на экипажи при увеличении пассажиропотока и количества рейсов. Авиаэксперты же отмечают, что в конце лета возникает большой риск катастроф из-за птиц, которые учатся летать в преддверии миграции.

В этом году 15 августа чудом избежали катастрофы пассажиры и экипаж рейса «Уральских авиалиний», вылетающего из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. Благодаря профессионализму командира Дамира Юсупова самолет, в оба двигателя которого попали птицы, приземлился на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа — все они выжили.

«Пилоты посадили самолет и успели отключить электропитание, топливное питание двигателей. Восхищаюсь!» — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» заслуженный пилот России, экс-директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник, который более шести лет проработал в аэропорту Жуковский.

По его словам, именно на август в России приходится большинство аварий и катастроф лайнеров. «В августе всегда такой самолетопад», — говорит эксперт. Статистика крупнейших ЧП с самолетами в России это подтверждает.

Из ста авиакатастроф, в которых погибли почти 6,5 тысячи человек, больше трети приходятся на период с августа по октябрь.

Чаще всего трагедии происходили в сентябре — 14 из 100 ЧП пришлись именно на этот месяц. Несмотря на то, что в августе число крупных катастроф не превысило девяти, в них в сумме погибли 614 человек. Одна из самых серьезных аварий августа — крушение над Донецком лайнера, летевшего из Анапы в Санкт-Петербург. Тогда погибли 170 человек.

Сытник связывает частые ЧП с самолетами в августе с усталостью, которая накапливается у летного состава за насыщенный летний период. «Пилоты устают, у них притупляется внимание», — уточнил летчик. Он также пояснил, что «усталости» подвержена и техника, на обслуживание которой летом остается недостаточно времени.

С тем, что самолеты слишком активно эксплуатируются, согласился главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров. Однако в беседе с «URA.RU» он уточнил, что пилоты уставать не могут, у них достаточно времени на отдых. «В большинстве стран мира летают и 1000, и 1100 часов в год. Российские же пилоты не могут летать более 800 часов.

Нигде в мире у пилотов нет отпуска в 72 дня, в отличие от России», — говорит Гусаров.

Из-за высокой нагрузки у пилотов притупляется внимание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник агентства уверен, что причиной увеличения количества аварий в летне-осенний период может быть сама частота рейсов. Свой вклад вносят и птицы. «Если в начале лета те же утки прилетают и высиживают яйца, то к августу птенцы подрастают и учатся летать, проходят групповые полеты. Поэтому возрастает вероятность столкновения с птицами», — заключил Гусаров.

При этом рост числа ЧП с самолетами никак не связан с работой диспетчеров, которые напрямую работают с пилотами. «Диспетчеры готовы работать как в период низкой интенсивности, так и в летний напряженный период», — отмечает бывший вице-президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Юрий Батагов.