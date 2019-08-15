Опрос о строительстве храма Святой Екатерины отменяется

Эксперты опасаются повторения протестов на новой площадке строительства храма Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Общегородской опрос о месте строительства храма Святой Екатерины потерял свою актуальность. К такому мнению пришел ряд членов рабочей группы, активно готовившейся в мае—июне к его проведению. Ожидалось, что в конце августа группа утвердит форму опросного листа, а в конце сентября назначит дату голосования. Теперь эти планы поставлены под сомнение.

На следующей неделе пройдет рабочее совещание с участием председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина, главы Екатеринбурга Александра Высокинского, руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова и ряда известным общественников. На нем думский спикер Володин предложит коллегам отказаться от проведения опроса.

Противники опроса считают, что выполнили поручение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он напомнил, что поручение провести опрос дал президент РФ Владимир Путин в разгар несанкционированных антихрамовых акций протеста в центре Екатеринбурга. Глава государства попросил учесть мнение жителей по поводу появления культового сооружения на данной площадке.

После длительных консультаций екатеринбургская епархия и застройщики отказались от планов по возведению храма в сквере у Театра драмы. 8 августа ООО «Храм Святой Екатерины» официально расторгло договор аренды площадки. На первом сентябрьском заседании дума примет решение о возвращении земельного участка из земель религиозного назначения в категорию «территория общественного пользования». «Таким образом, вопрос снят с повестки дня. Конфликт разрешен», — подчеркнул спикер.

Игорь Володин готов к переводу нового участка в статус религиозных земель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Володин не исключил, что депутаты на первом осеннем заседании поднимут вопрос о возможности перевода в земли религиозного назначения участка, на котором сегодня располагаются здания Приборостроительного завода. Эту площадку представители власти ранее включили в число приоритетных для строительства храма. Ранее уже появлялись архитектурные проекты храма на данной территории. Последний из них — предложенный архитектурным бюро ROCK (тесно сотрудничает в компанией «Атомстройкомплекс») выполнено в стиле модерн.

Спикер гордумы подчеркнул, что инициатива об изменении статуса земель под заводом пройдет все стадии обсуждения в думе, администрации города и с жителями города: «Если инвесторы проекта примут решение зайти на новую площадку, то законодательство предусматривает множество инструментов учета общественного мнения — от участия в публичных обсуждениях об изменении статуса землеотвода, до работы с депутатами гордумы».

Позицию Игоря Володина разделила одна из активных защитниц сквера у Театра Драмы, член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова: «На одном из последних заседаний рабочей группы я и депутат Алексей Вихарев уже выступали с инициативой об отказе от проведения опроса.

Для меня лично, как и для множества других горожан, было важно, чтобы строительство не велось в сквере. Инвесторы официально отказались от размещения храма в Театра драмы. Конфликт разрешен.

Если инвестор решит разместить храм на другой площадке, то у всех будет возможность принять участие в общественных слушаниях по переводу земельного участки в земли религиозного назначения».

Анна Балтина призывает не допускать новых конфликтов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У инициативы об отказе от проведения опроса найдется и множество противников. Создатель паблика «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина согласна с тем, что конфликт вокруг сквера у Театра драмы разрешен, но при этом предупреждает: «Сейчас важно не допустить других конфликтов. А это можно сделать если не путем референдума, то проведением хорошего опроса».

Об этом же говорит мэр Александр Высокинский: «Ну, что за детский сад? Вспомните, когда были протесты против строительства храма на насыпном острове на акватории городского пруда, все договорились, что будет его строить у Театра драмы. Никто не возражал. Но потом выяснилось, что возражающих более чем достаточно. Чтобы исключить повторения такого сценария, мы и договорились провести опрос. Чтобы, когда мы выйдем на следующую площадку для строительства, не возникло непонимания».

Глава города пообещал, что рабочая группа продолжит работу и на одном из следующих заседаний утвердит форму подписного листа.

«Высокинский прав однозначно. Никто и ничто не помешает общественным активистам устроить новую бучу на следующей площадке, если в власти не будет на руках результатов опроса. Опрос — это страховка от волнений.

Он — главный аргумент против акций протеста. Наблюдаемое затишье по вопросу о строительстве храма иллюзорно. Когда новая площадка будет определенна, все равно найдутся какие-нибудь противники, которые, основываясь на майском опыте, попробуют снова раскачать ситуацию», — подчеркнул уральский политтехнолог Александр Пирогов.