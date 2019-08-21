Власти Екатеринбурга потратят миллион рублей на рекламу мероприятий к 300-летию города

Администрация Екатеринбурга потратит 1,2 миллиона рублей на рекламу мероприятий, запланированных на время празднования 300-летия города. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
«Под освещением основных мероприятий, готовящихся в рамках реализации программы празднования 300-летия Екатеринбурга,. подразумевается размещение информационных материалов, касающихся крупных стратегических инициатив по развитию Екатеринбурга», — говорится в описании объекта закупки. Исполнитель работ будет определен по результатам электронного аукциона. Сейчас проходит подача заявок.
Ранее стало известно, что общий объем финансирования всех мероприятий к 300-летию Екатеринбурга составит около 240 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство второй ветки метро и 14 школ, реставрацию зданий, капитальный ремонт школ и детских садов. Также на эти средства будут отремонтированы дороги, благоустроены набережная реки Исеть, скверы, парки и построены три сельскохозяйственных рынка.