Мусорные заводы рядом с Екатеринбургом и Красноуфимском найдут своих инвесторов

Федеральный оператор предварительно одобрил выделение финансовых средств на строительство двух мусоросортировочных заводов вблизи Екатеринбурга и в Красноуфимском узле. Об этом заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.
«Сейчас прорабатывается финансовая модель предоставления этих средств инвесторам. <…> По моему мнению, под Екатеринбургом нужны два полигона, но нужно найти под них участки», — подчеркнул министр. По его словам, инвесторы строительства комплексов определятся в течение двух месяцев. Он отметил, что в настоящее время «в пределах Екатеринбурга нет ни одного утвержденного участка под строительство».
Также Смирнов заявил, что областные власти не планировали строительство мусоросортировочного комплекса в Большом Сидельниково. «Правительство никогда об этом не заявляло. Об этом рассказал собственник участка, который с помощью СМИ решил его капитализировать. Этот участок есть в соответствующем реестре, но он не является для нас приоритетным», — объяснил министр.
Он также отметил, что срок эксплуатации действующих полигонов ограничивается пятью годами. «Если мы эти полигоны не закроем новыми комплексами, нас ждет экологическая катастрофа», — предупредил чиновник.