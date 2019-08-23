Пожару присвоили второй уровень сложности Фото: ТО «ХАРДКОР» Вишневогорск, «ВКонтакте»

В поселке Вишневогорск Челябинской области загорелся цех горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом сообщили «URA.RU» в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло 23 августа около половины десятого утра. «В дробильном цехе Вишневогорского ГОКа горела транспортерная лента и два ящика с резиновыми изделиями, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров», — рассказал сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин. Он уточнил, что высота огня достигала уровня четвертого-пятого этажа. Полностью потушили пожар в 11 часов 45 минут.

В МЧС добавили, что жертв и пострадавших на пожаре не было. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. В Вишенвогорском ГОК не удалось получить оперативный комментарий.