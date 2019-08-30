Арестованный за взятки мэр челябинского города придумал, как получить деньги из бюджета

Сергей Ковригин и под арестом получает деньги из бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр челябинского города-курорта Чебаркуль Сергей Ковригин, находящийся под домашним арестом по обвинению в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями, продлил себе отпуск до конца следующей недели и получил за это бюджетные деньги. Его отдых должен был закончиться к середине августа, но чиновник оформил оплачиваемый больничный и продлил отпуск, сообщил «URA.RU» источник в мэрии.

Как пояснил собеседник, находясь под домашним арестом, Ковригин не получает зарплату. Однако теперь ему начислили сначала отпускные, а затем оплатили нахождение на больничном. Кроме того, отпускника нельзя уволить, а депутаты обсуждают идею отправить Ковригина в отставку.

Чебаркуль «обезглавлен» с 1 марта, когда задержали Ковригина. Его обвиняют в получении взятки от бизнесмена Евгения Бородина за вывод муниципальных сетей водоснабжения и канализации в частные фирмы, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. Расследуются дела, возбужденные по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), о выводе коммунальных сетей в ЧПК и ЧПВ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и о хищении денег при покупке детсада.

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