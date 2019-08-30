29 августа 2019

Южному Уралу обещают сильный ветер и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
В региональном управлении МЧС предупредили о непогодеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — добавили в ведомстве. Также из-за сильного ветра возможно обрыв линий электропередачи и повал деревьев.

Вместе с ветрами в Челябинскую область идут заморозки. В ночь на 31 августа синоптики прогнозируют понижение температуры до минус двух градусов в горах и низинах. Однако циклон уже начал отходить на восток, сильные дожди сменились умеренными, сообщает портал 74.RU. В первые дни сентября погода улучшится: сильных порывов ветра синоптики не прогнозируют.

Расскажите о новости друзьям
Природа Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...