Выяснилось, когда выйдет на работу летчик-герой «Уральских авиалиний»

Дамир Юсупов готов снова приступить к полетам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил Airbus A-321 в кукурузном поле в Подмосковье, 4 сентября выходит из отпуска. Об этом «URA.RU» заявила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

«На самом деле он выходит из отпуска, а не приступает к полету, как пишут другие СМИ. Он пройдет медицинское обследование. Если все показатели будут в норме, то летчик (Дамир Юсупов) вернется к полетам», — рассказала Гасникова. Второй пилот, Георгий Мурзин, находится пока на больничном. Связан ли больничный с авиакатастрофой в Подмосковье — в пресс-службе не уточнили.