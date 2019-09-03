Выяснилось, когда выйдет на работу летчик-герой «Уральских авиалиний»

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна
Дамир Юсупов готов снова приступить к полетамФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил Airbus A-321 в кукурузном поле в Подмосковье, 4 сентября выходит из отпуска. Об этом «URA.RU» заявила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

«На самом деле он выходит из отпуска, а не приступает к полету, как пишут другие СМИ. Он пройдет медицинское обследование. Если все показатели будут в норме, то летчик (Дамир Юсупов) вернется к полетам», — рассказала Гасникова. Второй пилот, Георгий Мурзин, находится пока на больничном. Связан ли больничный с авиакатастрофой в Подмосковье — в пресс-службе не уточнили.

Самолет А321 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Подмосковье — Симферополь, жестко приземлился в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. В двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Легкие травмы получили 15 человек. В итоге пострадавший самолет распилили и вывезли по частям, напоминает сайт ТВЦ. Режиссер Никита Михалков предложил экранизировать подвиг уральских летчиков. Однако сам за картину браться не станет, передает агентство Nation News.

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