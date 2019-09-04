Пермская пенсионерка добилась от государства оплаты ее поездки в Турцию

Пенсионный фонд частично оплатит перелет пенсионерки в Турцию и обратно Фото: depositphotos.com

Пенсионерка из села Кочево Пермского края через суд добилась выплаты компенсации проезда на отдых в Турцию и обратно, сообщили «URA.RU» в Кочевском районном суде. Теперь Пенсионный фонд России обязан будет частично оплатить стоимость перелета — тот путь, который самолет преодолел над территорией нашей страны.

«Общее ортодромическое расстояние (кратчайшее расстояние от международных аэропортов РФ до зарубежных аэропортов — прим. ред.) по маршруту Пермь—Анталия—Пермь составляет 5958,6 км, ортодромическое расстояние по территории РФ составляет 4312,6 км, отношение ортодромии по РФ к общей ортодромии составляет 72,37%», — говорится в решении суда. Исходя из этих данных, суд постановил выплатить причитающуюся компенсацию женщине, но решение в законную силу пока не вступило.

Таким образом, суд определил, что отказ Пенсионного фонда от выплаты компенсации был необоснованным. По закону, проживающие на территории Крайнего Севера и районах, приравненных к нему, имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно на территории России один раз в два года. В то же время, пенсионер вправе сам определять место отдыха, в том числе за пределами страны.