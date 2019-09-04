Уральский депутат Госдумы отказалась от работы по этическим причинам

Елена Ямпольская объяснила отказ от поста главреда «Культуры» этическими соображениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, представляющая в парламенте Челябинскую область, передумала возвращаться на должность главного редактора газеты «Культура». Более того, она покинет и редакционную коллегию издания.

«Как сообщил один из основных акционеров, «в силу объективных экономических факторов» принято решение произвести смену издателя газеты. В письме сказано, что переговоры ведутся с общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры, — сообщила Ямпольская 4 августа в своем аккаунте в Facebook. — Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя Комитета Госдумы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты».

О намерении Ямпольской вернуться на пост редактора «Культуры» стало известно в середине августа. Как сообщила «URA.RU» помощник парламентария Ольга Литягина, оно никак не было связано с какими-либо политическими причинами. «Закон позволяет депутатам совмещать работу в Госдуме с творческой деятельностью», — пояснила Литягина. Однако возможная смена учредителей издания поставила крест на этих планах.