В Германии пожаловались на ответные санкции России

Введенные Евросоюзом санкции против России не оказывают на Москву должного эффекта, в то время как ответные ограничения наносят большой вред ФРГ. Такое заявление сделал немецкий политик Майк Моринг.
«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства», — сказал Моринг в интервью RP Online. При этом собеседник издания подчеркнул, что восточной Германии хотят наладить отношения с РФ и считают возможным это сделать через минские соглашения.
В среду, как напоминает RT, стало известно, что представители 28 стран Евросоюза приняли решение продлить индивидуальные антироссийские санкции еще на полгода. Ограничения касаются физических и юридических лиц. В частности, в черный список входит 171 человек и 44 компании.