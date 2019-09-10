Создатель скандального информационного ресурса готовит новый проект, чтобы позлить власть

Проект уже сравнили с немецким «Бюргербройкеллером» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут может стать точкой притяжения всех оппозицонно-настроенных югорчан. Источники «URA.RU» сообщают, что в крупнейшем городе Югры в краткосрочной перспективе появится «Политкафе», в котором оппозиционные политики, скандалисты и общественники смогут обмениваться мнениями.

«Это такой аналог немецкого „Бюргербройкеллера“ — кафе в Мюнхене, где начался „Пивной путч“ под предводительством Гитлера. Создатели „Политкафе“ в Сургуте сейчас находятся в поиске спонсоров. Не исключено, что ими могут стать те же силы, что в свое время поддерживали Шмонина. Известно, что идея создания проекта принадлежит журналистке Макагон, а вероятный спонсор — местный миллионер Евгений Барсов», — делится информацией источник агентства.

Наталья Макагон засветилась сразу в нескольких скандальных историях. В свое время именно она была основателем не менее спорного проекта «Юпорт», специализировавшегося на «раскачке» протестной повестки, нередко ссылаясь на не компетентные источники, описывая собственное мнение и переходя на личности. Ранее Макагон обвинила Эльдара Кокоева (заместителя главы Пыть-Яха) в десятках тяжких преступлений, совершенных им в Южной Осетии.

Сама Макагон, отвечая на вопросы журналист агентства не стала отрицать, что ищет спонсоров. Но это будет не кафе, а интернет-проект в формате ток-шоу. «Названия у него еще нет, но идея в том, чтобы собрать людей, которые смогут рассказать, как на самом деле обстоят дела в политике региона. О каком-то кафе или „политкафе“ я ничего не знаю», — заявила она. Барсов же — депутат думы Сургута, известный тем, что со скандалом покинул «Единую Россию», отрицает свою связь с Макагон и заявляет, что ничего не слышал о подобном проекте.