Экс-депутат Госдумы рассказал, как большие деньги вскружили ему голову

Марат Сафин отказался от кресла депутата Госдумы ради спортивной деятельности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший депутат Госдумы, знаменитый теннисист Марат Сафин признался, что большие гонорары во времена спортивной карьеры вскружили ему голову, но впоследствии он все же научился держать себя в руках.

«Естественно, глупо врать, что этого не было. Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я её ловил, потом она опять временно меняла своё положение», — ответил Сафин на вопрос RT о том, повлияли ли на него большие деньги, заработанные благодаря его спортивным достижениям.

Со временем, по словам собеседника агентства, он пересмотрел отношение к жизни, понял и принял свои «темные стороны», что помогло ему «адекватно воспринимать мир».

Марат Сафин является заслуженным мастером спорта России по теннису и бывшей первой ракетной мира в одиночном разряде. С 2011 по 2017 годы был депутатом Госдумы. Позже добровольно отказался от мандата, поскольку не успевал совмещать спортивную и политическую деятельность.