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07 июня 2017
15:31  07 июня 2017 0

У теннисиста Марата Сафина отобрали мандат депутата Госдумы. Володин его от себя не отпустил

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, сафин марат
Марат Сафин отказался от работы депутатаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Госдума досрочно лишила мандата депутата бывшего теннисиста Марата Сафина. Основанием для этого стало заявление спортсмена.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сафина Марата Мубиновича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы», — говорится в документе, который приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее Марат Сафин в своем письме на имя председателя Госдумы объяснил свое желание сложить депутатские полномочия тем, что ему не удается совмещать активную общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой, напоминает радиостанция «Эхо Москвы». Теннисист уточнил, что после окончания спортивной карьеры он стал участвовать в выставочных и ветеранских матчах, ведет преподавательскую деятельность и считает это направление общественно значимым.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта, добавляет портал «Русская планета». Сафин это предложение принял и обещал помогать, чем сможет.

Депутатский мандат Сафин получил, пройдя по выборному списку от партии «Единая Россия». Впервые он избрался в Думу еще в 2011 году. Освободившийся мандат, как пишет «Эхо Москвы», может перейти следующему по региональному списку «Единой России» кандидату — секретарю Чувашского отделения партии Николаю Малову.

Нина Калинина
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