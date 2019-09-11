Пассажиры не смогли улететь из Екатеринбурга и обвинили во всем «членов избиркома»

Двух пассажиров сняли с рейса из-за опоздания Фото: Владимир Жабриков

Два пассажира авиарейса Екатеринбург — Красноярск заявили, что их не пустили на посадку в самолет. При этом их места якобы заняли «члены избирательной комиссии».

«Когда посадку не объявили, в назначенное время пассажиры пошли самостоятельно занимать места в самолете. Однако сотрудница аэропорта закрыла перед ними дверь и сообщила, что посадка уже закончена», — пишет издание «Лампа» «ВКонтакте». По его данным, в аэропорту пассажиры узнали, что «их оплаченные места заняли члены избирательной комиссии». При этом возвращать деньги за билеты пассажирам не стали.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «URA.RU» сообщили, что информация не соответствует действительности. «Два пассажира были сняты с рейса из-за опоздания на посадку. Пассажирами рейса 7R-825 стали 40 человек (при максимальной загрузке данного типа воздушного судна 50 человек), самолет вместил всех желающих, всех пассажиров, которые вовремя пришли на посадку», — рассказал агентству директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.