10 сентября 2019

Перед «Екатеринбург-Экспо» испортился асфальт, уложенный к визиту Путина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Конгресс-холл на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, мвц екатеринбург экспо, конгресс холл
Реконструкция парковки перед выставочным центром стоила около двух миллиардов рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На въезде в выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» огромными трещинами покрылся асфальт, обновленный к прошедшему саммиту GMIS. Деформированный дорожный участок длинной в несколько метров заметил фотокорреспондент «URA.RU».

На фотографии агентства видно, что трещина тянется вдоль обочины дороги. При этом асфальт здесь был уложен совсем недавно. В июне «URA.RU» снимало строительство конгресс-холла, и на фотографиях видно, что въезд тогда еще находился в работе.

Также свежие заплаты на асфальте появились прямо у главного входа в конгресс-холл.

Фото: Владимир Жабриков
Конгресс-холл на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург
Фото было сделано в июне, тогда работы на въезде еще велись
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
На асфальте перед конгресс-холлом появились свежие заплаты
Фото: Владимир Жабриков

Директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов сказал «URA.RU», что подрядчик по гарантии починит участок дороги, покрывшийся трещинами: «Там было поднято основание, не все утрамбовалось. Подрядчик будет устранять.»

В июле в Екатеринбурге прошел саммит GMIS с участием президента РФ Владимира Путина. К мероприятию был построен новый конгресс-холл, а также была обновлена парковка перед выставочным центром. Игорь Данилов рассказывал «Деловому кварталу», что реконструкция обошлась в 2 — 2,5 млрд рублей. Столь большая сумма потребовалась из-за того, что выставочный центр стоит на болоте и часть грунта под стоянкой пришлось заменить скальной породой.

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