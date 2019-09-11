На въезде в выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» огромными трещинами покрылся асфальт, обновленный к прошедшему саммиту GMIS. Деформированный дорожный участок длинной в несколько метров заметил фотокорреспондент «URA.RU».
На фотографии агентства видно, что трещина тянется вдоль обочины дороги. При этом асфальт здесь был уложен совсем недавно. В июне «URA.RU» снимало строительство конгресс-холла, и на фотографиях видно, что въезд тогда еще находился в работе.
Также свежие заплаты на асфальте появились прямо у главного входа в конгресс-холл.
Директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов сказал «URA.RU», что подрядчик по гарантии починит участок дороги, покрывшийся трещинами: «Там было поднято основание, не все утрамбовалось. Подрядчик будет устранять.»
В июле в Екатеринбурге прошел саммит GMIS с участием президента РФ Владимира Путина. К мероприятию был построен новый конгресс-холл, а также была обновлена парковка перед выставочным центром. Игорь Данилов рассказывал «Деловому кварталу», что реконструкция обошлась в 2 — 2,5 млрд рублей. Столь большая сумма потребовалась из-за того, что выставочный центр стоит на болоте и часть грунта под стоянкой пришлось заменить скальной породой.