На момент начала реконструкции здание было разрушено на 80% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа «Синара» (владелец Дмитрий Пумпянский) 13 сентября откроет в Екатеринбурге собственный культурно-выставочный центр. Он будет действовать в здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкцию которого завершил холдинг.

Реконструкция здания, построенного в XIX веке, шла с 2017 года. Перед тем, как рабочие зашли на объект, он был разрушен на 80%. При этом строение считается памятником архитектуры, поэтому строители воссоздавали его по архивным чертежам, в том числе, восстановили утраченные элементы купола главного корпуса, ограду с устоями и воротами. Дополнительно к существующим постройкам на территории комплекса было возведено новое трехэтажное здание в том же стиле.

Общая площадь культурного центра составила около 6 тысяч квадратных метров. Внутри создан концертный зал на 400 мест, который можно трансформировать под презентации и банкеты. Также на территории комплекса разместится кафе, переговорный зал, лекторий, детский творческий центр, картинная галерея. На крыше оборудована зона с лобби-баром и декорациями для фотосессий.

Реконструкция комплекса длилась почти три года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работы велись по старинным чертежам Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории комплекса представлен автомобиль ЗИЛ из музея УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Объект должен стать новой точкой притяжения горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

В главном корпусе расположен зал приемов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом же корпусе находится центр творческих инициатив Фото: Анна Майорова © URA.RU

С нуля на территории был построен «Синара-холл» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом здании находятся различные галереи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре представлены работы Эрнста Неизвестного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посетители смогут ознакомиться с современным искусством Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальное открытие центра состоится 13 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общая площадь комплекса — 6 тысяч квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU

На площадке комплекса представлены спецпроекты V Уральской индустриальной биеннале современного искусства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU