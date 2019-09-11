На момент начала реконструкции здание было разрушено на 80%Фото: Анна Майорова © URA.RU
Группа «Синара» (владелец Дмитрий Пумпянский) 13 сентября откроет в Екатеринбурге собственный культурно-выставочный центр. Он будет действовать в здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкцию которого завершил холдинг.
Реконструкция здания, построенного в XIX веке, шла с 2017 года. Перед тем, как рабочие зашли на объект, он был разрушен на 80%. При этом строение считается памятником архитектуры, поэтому строители воссоздавали его по архивным чертежам, в том числе, восстановили утраченные элементы купола главного корпуса, ограду с устоями и воротами. Дополнительно к существующим постройкам на территории комплекса было возведено новое трехэтажное здание в том же стиле.
Общая площадь культурного центра составила около 6 тысяч квадратных метров. Внутри создан концертный зал на 400 мест, который можно трансформировать под презентации и банкеты. Также на территории комплекса разместится кафе, переговорный зал, лекторий, детский творческий центр, картинная галерея. На крыше оборудована зона с лобби-баром и декорациями для фотосессий.
Реконструкция комплекса длилась почти три года
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Работы велись по старинным чертежам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
На территории комплекса представлен автомобиль ЗИЛ из музея УГМК
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Объект должен стать новой точкой притяжения горожан
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В главном корпусе расположен зал приемов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В этом же корпусе находится центр творческих инициатив
Фото: Анна Майорова © URA.RU
С нуля на территории был построен «Синара-холл»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В этом здании находятся различные галереи
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В центре представлены работы Эрнста Неизвестного
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Посетители смогут ознакомиться с современным искусством
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Официальное открытие центра состоится 13 сентября
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Общая площадь комплекса — 6 тысяч квадратных метров
Фото: Анна Майорова © URA.RU
На площадке комплекса представлены спецпроекты V Уральской индустриальной биеннале современного искусства
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В многофункциональном зале установлены трибуны-трансформеры
Фото: Анна Майорова © URA.RU