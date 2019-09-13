Приемную Медведева в Челябинске атаковали вслед за офисом «Единой России»

Приемную забросали зеленкой в середине дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приемная премьер-министра РФ и лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Челябинске 13 сентября подверглась атаке вслед за офисом исполкома партии власти. Об этом сообщает с места корреспондент «URA.RU».

Перед началом работы приемной все было в порядке, но около 11 часов утра сотрудники обнаружили испорченные двери. «Мы уже обратились в полицию, — сообщил „URA.RU“ руководитель приемной Владимир Горнов. — Пусть разбираются правоохранительные органы. Думаю, что это какие-то нездоровые люди». Сейчас на месте происшествия полицейские изымают записи камер наружного наблюдения.

Также утром 13 сентября неизвестные забросали пузырьками с зеленкой офис регионального исполкома «Единой России» в Челябинске на улице Свободы. Партийцы также подали заявление в правоохранительные органы.

Единой версии о причинах произошедшего до сих пор нет. Некоторые связывают нападения на офисы партии власти с прошедшими вчера обысками в челябинском штабе сторонников блогера Алексея Навального.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU