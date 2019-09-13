12 сентября 2019

В Екатеринбурге оштрафуют водителя консульского автомобиля. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дипмашина на полосе общественного транспорта. Екатеринбург
В ГИБДД заинтересовались нарушителемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автомобиля с красными дипломатическими номерами будет оштрафован. Автомобиль длительное время стоял возле здания на улице Карла Либкнехта, 5 в Екатеринбурге на полосе, выделенной для общественного транспорта.

Автомобиль с номером 900d024 66 не является машиной зарубежного представительства — это машина почетного консула, то есть россиянина, представляющего интересы одного из государств.

«В течение трех дней этот водитель получит штраф. Для нас все равны, красные и не красные номера», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Дипмашина на полосе общественного транспорта. Екатеринбург
Машина почетного консула стоит на полосе общественного транспорта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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