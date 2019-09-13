В ГИБДД заинтересовались нарушителем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автомобиля с красными дипломатическими номерами будет оштрафован. Автомобиль длительное время стоял возле здания на улице Карла Либкнехта, 5 в Екатеринбурге на полосе, выделенной для общественного транспорта.

Автомобиль с номером 900d024 66 не является машиной зарубежного представительства — это машина почетного консула, то есть россиянина, представляющего интересы одного из государств.

«В течение трех дней этот водитель получит штраф. Для нас все равны, красные и не красные номера», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.