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На закрывающемся пермском мясокомбинате пояснили, сколько сотрудников останутся без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., мясокомбинат, сосиска
Более ста человек потеряют работу из-за закрытия мясокомбината в ПермиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский мясокомбинат уточнил количество сотрудников, с которыми будет расторгнут трудовой договор. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве социального развития Прикамья.

«Первый этап высвобождения [сотрудников] перенесен на 30 сентября — 38 человек. Второй этап высвобождения перенесен на 31 октября — 49 человек. Дополнительно к заявленным спискам на высвобождение уволены по соглашению сторон 29 человек», — указали в минсоцразвития.

В начале июня предприятие объявило о закрытии из-за низкой рентабельности и сокращения объемов производства. Под сокращение попали два цеха, в которых трудились 116 человек. Всего на мясокомбинате работают 377 человек — им предложили трудоустроиться на птицефабрику, расположенную в 40 километрах от города.

«Пермский мясокомбинат» входит группу «ПРОДО». Предприятие, основанное в 1823 году, являлось одним из крупнейших мясопереработчиков региона в 1990-е годы.

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