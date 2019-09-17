Алексей Добровольский поспешил успокоить горожан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители одного из общежитий Нижневартовска напуганы соседством с женщиной, страдающей открытой формой туберкулеза. Они заявляют, что обратились в правоохранительные органы, требуя привлечь к ответственности директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского за бездействие. Но тот поспешил успокоить горожан.

«Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения региона. Приняты необходимые меры по устранению распространения туберкулезной инфекции в соответствии с действующим законодательством: четырежды проведена дезинфекция помещений, пациентка изолированно проходит лечение в стационаре», — ответил на обвинения Добровольский в разговоре с «URA.RU».

Информация о том, что в общежитии Нижневартовска живет женщина с открытой формой туберкулеза, а врачи и прокуратура игнорируют жалобы соседей, сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники. Журналист «URA.RU» связался с упомянутыми в материалах спикерами, но они отказались раскрывать подробности истории. Однако то, что больная туберкулезом пользовалась общими туалетом, душем и кухней, подтверждают врачи, проводившие исследование очага заражения. На условиях анонимности доктора уточняют, что больная женщина пьющая и неоднократно сбегала из тубдиспансера домой в Нижневартовск. Сейчас она снова находится в стационаре в Сургуте.