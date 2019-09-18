Стрелков оскорбил бывшего премьер-министра ДНР Бородая

Игорь Стрелков считает Александра Бородая «подонком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков считает «подонком» бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Таким образом Стрелков отреагировал на слова одного из своих подписчиков о том, что экс-глава Минобороны ДНР изначально выступал против «минских соглашений» и называл их «преступными». «Я об этом помню. Многие тогда даже искренне мне писали и возмущались моим „предательством“. А ополченцы массово вступали в СДД (Союз добровольцев Донбасса — прим. Ред.) под руководство подонка, с глумливой ухмылочкой заявлявшего на камеру, что „Новороссия не состоялась и проект закрыт“», — подчеркнул Стрелков.

Бородай в настоящее время действительно возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Ранее экс-министр обороны ДНР уже не раз критиковал Бородая: одним из поводом для этого была его близость к помощнику президента РФ Владимира Путина Владиславу Суркову.

Александр Бородая оскорбления в своей адрес со стороны Игоря Стрелкова пока никак не прокомментировал, дозвониться до бывшего главы Совета министров ДНР «URA.RU» не удалось.