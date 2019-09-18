Партийцы терялись в догадках, кому понадобилось атаковать их офисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, 13 сентября закидавший пузырьками с зеленкой офис исполкома «Единой России» и приемную лидера партии Дмитрия Медведева в Челябинске, арестован. Такое решение принял 18 сентября Советский районный суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Я сделал это для себя», — заявил 37-летний мужчина на допросе в полиции. «Установили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела „Советский“ с коллегами из городского управления МВД. Его установили благодаря видеонаблюдению, установленному в одной из аптек города», — добавили также «URA.RU» в ведомстве.

Действия «террориста» сочли мелким хулиганством, подпадающим под действие.ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. «Санкция по ней влечет административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста», — сообщили также в пресс-службе УМВД по Челябинску.