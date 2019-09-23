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Депутат думы Нефтеюганска скончался в 49 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерти Андрея Белоконя пока не сообщаетсяФото: страница Андрея Белоконя в Facebook

В Нефтеюганске (ХМАО) скончался депутат городской думы Андрей Белоконь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Сегодня скончался Андрей Александрович Белоконь. Жители города знали Андрея Белоконя, как активного, отзывчивого человека, готового всегда оказать помощь», — заявили в администрации Нефтеюганска. Причина смерти депутата пока неизвестна.

Белоконь родился в 1970 году в Тюмени, окончил школу №4 в Нефтеюганске. Работал журналистом в городских изданиях и на телевидении. В 2010 году стал членом Общественной палаты ХМАО, затем трижды избирался депутатом думы Нефтеюганска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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