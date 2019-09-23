Депутат думы Нефтеюганска скончался в 49 лет

Причина смерти Андрея Белоконя пока не сообщается
В Нефтеюганске (ХМАО) скончался депутат городской думы Андрей Белоконь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Сегодня скончался Андрей Александрович Белоконь. Жители города знали Андрея Белоконя, как активного, отзывчивого человека, готового всегда оказать помощь», — заявили в администрации Нефтеюганска. Причина смерти депутата пока неизвестна.
Белоконь родился в 1970 году в Тюмени, окончил школу №4 в Нефтеюганске. Работал журналистом в городских изданиях и на телевидении. В 2010 году стал членом Общественной палаты ХМАО, затем трижды избирался депутатом думы Нефтеюганска.