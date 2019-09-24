Топ-менеджер с Ямала возглавил крупнейшую компанию Якутии

Леонид Чугунов с 2009 года работал начальником департамента в «Газпроме» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Леонид Чугунов стал гендиректором «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК). Об этом сообщается на сайте газодобывающего предприятия. Ранее глава компании с 1978 года по 2009 год работал на Ямале.

Решение о смене руководителя ЯТЭКа был принят на заседании совета директоров. Бывший гендиректор Рубен Геворкян, занимавший должность с 2016 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Обращение было рассмотрено и единогласно принято. В качестве замены была предложена кандидатура Чугунова. «В соответствии с уставом общества избрать единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором Чугунова Леонида Семеновича на срок — три года, с 24 сентября 2019 года», — говорится сайте ЯТЭКа в разделе раскрытия информации.

Леонид Чугунов с 1978 года работал в ООО «Надымгазпром» (ныне «Газпром добыча Надым»), где начал карьеру с должности оператора по добыче газа и вырос до гендиректора. В 1998 году стал гендиректором ЗАО «Ямалгазинвест». С 2009 года стал начальником департамента в «Газпроме».

ПАО «ЯТЭК» — основное газодобывающее предприятие республики Саха (Якутия). Основано в 1967 году как ГП «Якутгазпром». Разрабатывает Средневилюйское и Мастахское месторождения, обеспечивая на 100% потребности Якутска.