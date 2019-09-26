Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке

Врачи в Прикамье попросили обратить внимание на ситуацию в отрасли генпрокурора Чайку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой. В нем они попросили обратить внимание на плачевное состояние в отрасли: низкие зарплаты медиков, острый кадровый голод и плохое состояние больниц. Видео опубликовано в сообществе «Альянс врачей» в соцсетях.

«Министерство [Пермского края], вместо того, чтобы увеличивать зарплаты врачам и привлечь новых сотрудников, издает приказы об оптимизации отделений. Требуем привлечь к ответственности должностных лиц, которые нарушают законодательство и саботируют майские указы президента [России], решают проблемы нехватки кадров закрытием отделений и больниц», — говорится в обращении.

«URA.RU» писало о протестах врачей в Пермском крае, случившихся сразу в нескольких больницах из-за низких зарплат и неоплачиваемых переработках. После этого руководство краевого минздрава провело ряд встреч с забастовщиками, объяснив, что считает зарплаты врачей «адекватными». При этом в некоторых больницах руководство решило пересмотреть нагрузки на медперсонал, лишив их пациентов. Проверку по факту публичных заявлений врачей проводила и прокуратура. Надзорное ведомство установило, что в ряде территорий права врачей, действительно, нарушались.