В России появится новый вид водительских прав

ГИБДД внедрит электронные водительские права, которые можно будут показывать на смартфоне. Об этом заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
«Предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — цитирует ТАСС Черникова. Он уточнил, что при выезде за границу можно будет оформить пластиковое удостоверение.
Точных сроков по внедрению электронных водительских прав глава ГИБДД не назвал. Он отметил, что необходимо провести модернизацию оборудования и внести изменения в действующие нормативные акты.
Ранее «URA.RU» писало, что в МВД предложили разрешить подросткам водить машину. В ведомстве полагают, что окончательное решение должно принять правительство России, отмечает «Ридус».