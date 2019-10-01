Югорский фонд капремонта обвинили в крупном пожаре

Пожар, который не могли потушить три часа, нанес ущерб более чем на 7,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Югорский интернет-провайдер «Метросеть», обвинил коммунальщиков и нанятого «Фондом капитального ремонта» подрядчика в крупном пожаре в Нижневартовске. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе компании «Метросеть».

«Подрядная организация, которую нанял „Фонд капитального ремонта“ для проведения ремонта крыши дома по адресу Чапаева, 49, произвела обработку деревянных элементов кровли ненадлежащим химическим составом», — заявил представитель провайдера.

Крупный пожар в жилом доме на улице Чапаева в Нижневартовске случился 12 февраля. Через полтора месяца пожарные заявили, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в оборудовании интернет-провайдера «Метросеть».

В компании «Метросеть» при этом уверяют, что их силовые кабели в процессе капремонта «никто особо не пытался сохранять». Поэтому истинной причиной происшествия назвали халатность подрядной организации и ненадлежащее выполнение управляющей компанией своих обязанностей. В «Управляющей компании №2», которая занимается обслуживанием дома, не ответили на звонки журналиста агентства, а в «Фонде капитального ремонта Югры» пообещали прокомментировать обвинения позднее.

Это далеко не первая претензия, высказанная в адрес «Фонда капремонта». Ранее «URA.RU» писало, что из-за частых жалоб на их работу, губернатор Югры Наталья Комарова намекала на необходимость кадровых перестановок в этой организации.