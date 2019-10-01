Поклонская назвала идеального правителя России будущего

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Наталья Поклонская считает, что идеальный правитель должен быть готов умереть свою странуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская назвала качества, которыми должен обладать идеальный правитель России через 30 лет.

«Он должен так любить Россию и каждого человека, проживающего в нашей стране, что будет готов умереть за Отечество», — рассказала она в эфире телеканала «Царьград». По словам Поклонской, именно такой человек поведет страну туда, куда ее надо вести.

На вопрос телеведущего, должен ли в 2050 году в Россию вернуться император, Поклонская ответила, что решение о государственном строе страны должны принимать люди. «Путем проведения референдума люди — граждане России — определяют форму правления, государственное устройство и все основные моменты, положения Конституции», — пояснила она.

Ранее Поклонская предложила учитывать мнение жителей в вопросе присвоения Крыму второго исторического названия «Таврида». По словам депутата, подобные вопросы должны решать все жители Крыма, а власти должны ориентироваться на мнение крымчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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