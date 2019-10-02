Чиновники ХМАО не смогли выполнить поручение губернатора

Для спортсменов из Ханты-Мансийска отсутствие помещения —проблема номер один Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Спортсмены из Ханты-Мансийска обвинили правительственных чиновников в невыполнении поручения губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом «URA.RU» сообщили в руководстве спортивного клуба смешанных боевых единоборств «Выбор бойца».

Спортсмены общались с губернатором во время ее встречи с жителями окружной столицы в конце августа. Они пожаловались ей на то, что клуб испытывает проблемы с помещением для занятий, хотя его воспитанники добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях. «Глава региона дала поручение своим подчиненным помочь в решении этого вопроса. Однако после нескольких встреч в департаменте физической культуры и спорта ХМАО нам сказали, что подходящих помещений для нас нет», — сообщил корреспонденту «URA.RU» президент клуба Алексей Пачганов.

К ситуации подключилась и мэрия Ханты-Мансийска. «Спортивному клубу предоставлены помещения в СК „Титул“ и „Дружба“ для занятий детских групп на бесплатной основе. Тренировки проходят систематически по расписанию. Сейчас ведутся переговоры со спортивными клубами города, подбираются залы, с учетом пожеланий клуба „Выбор бойца“, где будут заниматься взрослые», — рассказали журналисту агентства в администрации Ханты-Мансийска. Сами спортсмены говорят, что пока местные чиновники не смогли решить проблему в полной мере. «У нас постоянно занимаются 80 человек и из-за проблем с помещениями некоторые спортсмены уже приняли решение о том, чтобы уйти из клуба», — отметил Пачганов.

В адрес правительства ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.