05 октября 2019

В КНДР заявили о провале переговоров с США по ядерному оружию

© Служба новостей «URA.RU»
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Представитель МИД КНДР заявил, что американцы пришли с «пустыми руками»Фото: flickrpd

В КНДР сообщили о провале рабочих переговоров с США касательно ядерного разоружения и мирных отношений. Об этом сообщило южнокорейское информагентство «Ренхап».

«По словам Ким Мен Гиля [посла по особым поручениям МИД КНДР], американская сторона пришла на переговоры с „пустыми руками“», — цитирует слова зарубежного издания RT. Как уточняют журналисты, северокорейский дипломат вел переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.

Ранее в МИД Швеции подтвердили факт переговоров делегаций США и КНДР в Стокгольме. Позже американский госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что «еще слишком рано говорить о каком-либо прогрессе» в переговорах. Политик также выразил надежду, что представители КНДР не отступят от того, «что согласовали президенты Ким Чен Ын и Трамп».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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