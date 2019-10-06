В КНДР заявили о провале переговоров с США по ядерному оружию

В КНДР сообщили о провале рабочих переговоров с США касательно ядерного разоружения и мирных отношений. Об этом сообщило южнокорейское информагентство «Ренхап».
«По словам Ким Мен Гиля [посла по особым поручениям МИД КНДР], американская сторона пришла на переговоры с „пустыми руками“», — цитирует слова зарубежного издания RT. Как уточняют журналисты, северокорейский дипломат вел переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
Ранее в МИД Швеции подтвердили факт переговоров делегаций США и КНДР в Стокгольме. Позже американский госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что «еще слишком рано говорить о каком-либо прогрессе» в переговорах. Политик также выразил надежду, что представители КНДР не отступят от того, «что согласовали президенты Ким Чен Ын и Трамп».