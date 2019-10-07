Вода в Черноисточинском пруду окрасилась в зеленый цвет Фото: Андрей Волегов, «ВКонтакте»

В Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом массово гибнет рыба, при этом вода окрасилась в зеленый цвет из-за гниения водорослей. В связи с этим министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало проверку, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

«Специалисты выезжали на проверку и взяли пробы воды из пруда. Результаты будут готовы через несколько дней», — рассказали в министерстве. Там также отметили, что сейчас члены комиссии готовят аналитическую справку по итогам выезда на место.

Ранее активисты паблика «Тагил за перемены» разместили в YouTube видео с Черноисточинского пруда. На кадрах видно, что водоем буквально заполнился мертвой рыбой и окрасился в зеленый цвет.

По словам нижнетагильского эколога Андрея Волегова, причиной стали сине-зеленые водоросли. «Черноисточинский водоем является источником холодной воды для жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива (ГГМ) города Нижний Тагил. Будем надеяться, что очистные сооружения Черноисточинского гидроузла справятся с запахом, выделяемым при гниении сине-зеленых водорослей, и он не поступит в водопроводную воду», — написал он на своей странице «ВКонтакте». Получить комментарий в «Водоканал — НТ» оперативно не удалось — там не ответили на звонок корреспондента агентства.