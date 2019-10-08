Российские власти опасаются новой гонки вооружений из-за заявления Трампа

Дональд Трамп рассказал о новых видах американского оружия Фото: Официальный сайт «НАТО»

В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений с США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания лидера США Дональда Трампа о последних военных разработках американцев.

«Хочу напомнить слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также заметил, что отношения между Россией и США в реальности расходятся с дружелюбными высказываниями Дональда Трампа о том, что страны могут поладить.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США сейчас разрабатывают «невероятные новые вооружения», которые «никто не может себе представить». Часть разработок Штаты планируют продемонстрировать общественности, а другую часть оставить в тайне.