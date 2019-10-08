Арестованные начальники челябинской полиции получили реальный срок, но в тюрьму не попадут

Экс-начальник СУ УМВД по Челябинску Василий Потехин амнистирован Фото: управление МВД по Челябинску

Бывшие заместители начальника управления МВД по Челябинску — экс-глава следственного управления Василий Потехин и экс-начальник отдела уголовного розыска Рафаэль Усманов — приговорены к четырем и трем годам лишения свободы условно. Они признаны виновными в хищении со склада вещдоков и продаже предпринимателям почти миллиона бутылок контрафактного алкоголя. Однако попали под амнистию в связи с 70-летием Победы, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Центрального райсуда Анна Волощенко.

Силовики в 2013 году изъяли самую крупную на тот момент в регионе партию контрафактного алкоголя — около миллиона бутылок водки, виски, коньяка и вина с поддельными акцизными марками, которые привез местный предприниматель из Северной Осетии. Вещдоки отвезли на склад на ответхранение. Однако позднее силовики подделали документы об уничтожении контрафакта, а сами фурами вывозили алкоголь и продавали предпринимателям.

Следователи раскрыли большую группу причастных к преступлению людей. в 2015 году Потехина и Усманова отстранили от работы на период проведения служебной проверки. В 2016 они уволились из полиции. В 2017 году их задержали. На Усманова и Потехина завели уголовные дела по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч.5 ст. 33 — ч.2 ст. 303 УК РФ (подстрекательство и пособничество в фальсификации доказательств). Оба бывших полицейских попали под амнистию, объявленную Госдумой в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.