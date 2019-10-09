08 октября 2019
07 октября 2019

Вице-премьер Прикамья госпитализирован с подозрением на инсульт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, удальев антон
Антон Удальев попал в больницуФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Дыма без огня не бывает. Но не все так серьезно. Удальев в больнице», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что вице-премьер находится в сознании. Удальев попал в больницу 8 октября.

Пресс-секретарь министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (его курирует Удальев) Виктор Казеев отказался от комментариев. Дозвониться до Удальева «URA.RU» не удалось. Телефоны вице-премьера, которые есть в распоряжении редакции, находятся вне зоны доступа.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...