Вице-премьер Прикамья госпитализирован с подозрением на инсульт

Антон Удальев попал в больницу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Дыма без огня не бывает. Но не все так серьезно. Удальев в больнице», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что вице-премьер находится в сознании. Удальев попал в больницу 8 октября.

Пресс-секретарь министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (его курирует Удальев) Виктор Казеев отказался от комментариев. Дозвониться до Удальева «URA.RU» не удалось. Телефоны вице-премьера, которые есть в распоряжении редакции, находятся вне зоны доступа.