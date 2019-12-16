В Кремле объяснили разницу между Порошенко и Зеленским

От Владимира Зеленского зависит окончание конфликта на Донбассе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В Кремле видят разницу в подходах к урегулированию конфликта на Донбассе между бывшим и действующим президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника российского лидера Владислава Суркова о том, что между украинскими политиками нет различий.

«Не дело Москвы констатировать разницу в подходах, хотя, безусловно, она есть. Один президент начинал войну, а краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны. Мы надеемся, что все будет реализовано, и Киев пройдет большую часть пути в плане реализации минских договоренностей, — ответил Дмитрий Песков. — Главное, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства».

Ранее в СМИ появилась информация, что помощник президента РФ Владислав Сурков провел закрытую встречу с участниками съезда «Союз добровольцев Донбасса». На ней Сурков якобы заявил, что после саммита «Нормандской четверки» не видит разницы между командами Порошенко и Зеленского.