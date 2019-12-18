Минтруд сравнил рождаемость в России и Европе

Максим Топилин отчитался о рождаемости в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что ситуация с рождаемостью в России гораздо лучше, чем в Европе и развитых азиатских странах. Об этом чиновник рассказал на слушаниях в Совете Федерации, посвящённых нацпроекту «Демография».

«Мы находимся в гораздо более хорошем положении, нежели чем большинство развитых европейских стран», — приводит слова министра «Российская газета».

Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2018 году составил 1,579, а годом ранее — 1,621, такие данные приводил Росстат, поясняя, что показатель характеризует среднее число рождений на одну женщину вне зависимости от показателей смертности.

Топилин отметил, что если брать Сингапур и Корею, то там эти показатели не дотягивают даже до единицы. «Если мы возьмем с вами все страны Западной Европы за исключением Франции, то там суммарный коэффициент гораздо ниже, чем в России», — подчеркнул министр. По словам Топилина, в 2019 году были освоены практически все деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Так на 100% были профинансированы программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в регионах. При этом министр призвал губернаторов не стесняться просить больше денег на реализацию программы.