Проблемный свердловский город рискует остаться без бюджета

Артемовские депутаты не смогли утвердить повестку заседания думы по бюджету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Артемовского (Свердловская область) не смогли принять бюджет на следующий год. Как рассказал «URA.RU» депутат Геннадий Виноградов, это произошло из-за срыва заседания: чтобы оно состоялось, не хватило одного голоса в поддержку повестки заседания.

На утро 19 декабря было намечено предварительное заседание, на котором депутаты должны были рассмотреть повестку заседания думы по бюджету. Однако собрать кворум не удалось, и спикер Константин Трофимов предложил сделать часовой перерыв. «Я выразил недовольство проектом бюджета и вместе с еще двумя депутатами уехал», — рассказал Виноградов.

По его словам, после того, как они покинули думу, в течение часа на заседание приехали несколько депутатов и кворум установился. «Но когда голосовали за то, какие вопросы выносить на заседание, 10 человек поддержали повестку, один воздержался. Таким образом, заседание по бюджету сорвалось (для положительного решения нужно было 11 поднятых рук, поскольку в думе Артемовского 20 депутатов — прим. ред.)», — рассказал Виноградов.

Спикер думы Игорь Трофимов в разговоре с «URA.RU» отметил, что сегодня не рассматривался вопрос о бюджете. «Мы приняли решение рассмотреть проект бюджета на внеочередном заседании 23 декабря. Так что никто принятие бюджета не срывал», — заявил Трофимов.

Как писало «URA.RU», депутаты Артемовского объявили о приостановке работы с 7 декабря. Таким образом они выразили протест против завоза твердых бытовых отходов из других муниципалитетов на перегруженную мусорную свалку в поселке Буланаш. Впоследствии часть депутатов согласилась вернуться к работе для утверждения главного финансового документа.