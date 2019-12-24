На Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке

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Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова задолжала больше 10 тысяч рублейФото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и ведущая Ольга Бузова задолжала за жилищно-коммунальные услуги. Выяснилось, что она не платит за свою квартиру в Санкт-Петербурге.

«Бузовой надо отдать судебным приставам 10 662 рубля», — пишет «Утро.ру». Сообщается, что управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело против певицы. Мама Ольги Бузовой сказала, что ничего не знает о долге своей дочери. В разговоре с агентством Nation News, она заявила, что никаких долгов у них нет.

Ранее во время концерта в Москве Ольга Бузова выразила желание выступить на «Евровидении», сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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