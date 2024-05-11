США не нашли доказательств использования военной помощи Киеву не по назначению

11 мая 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

В Госдепе не нашли фактов, что ВСУ используют поставленное оружие не по назначению, говорится в докладе Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не нашли доказательств, что ВСУ используют поставленное оружие не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом говорится в отчете Госдепартамента, который отправлен Конгрессу. «Правительство США не осведомлено о том, что оборонные изделия <…> не были получены предполагаемым иностранным правительственным получателем и/или использовались не по назначению в целях, не соответствующих намеченным», — говорится в документе . При этом США, как сказано в отчете, положительно оценивают решения Израиля использовать оружие в подобных целей. Там заявили, что Иерусалим «сильно зависит от оборонных изделий Штатов». Касательно Украины, вероятно, речь идет про использование американского оружия для ударов по территории России вне зоны спецоперации. Однако такие эпизоды уже были. Например, 17 апреля ВСУ ударили по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS. Подробности этой атаки — в материале URA.RU. Такие удары ВСУ по России раскололи союзников Киева. Штаты до сих открыто не поддерживают атаки вне зоны спецоперации, однако Франция и Британия хотят эскалации конфликта, писали СМИ. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области и на авдеевском направлении, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не нашли доказательств, что ВСУ используют поставленное оружие не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом говорится в отчете Госдепартамента, который отправлен Конгрессу. «Правительство США не осведомлено о том, что оборонные изделия <…> не были получены предполагаемым иностранным правительственным получателем и/или использовались не по назначению в целях, не соответствующих намеченным», — говорится в документе. При этом США, как сказано в отчете, положительно оценивают решения Израиля использовать оружие в подобных целей. Там заявили, что Иерусалим «сильно зависит от оборонных изделий Штатов». Касательно Украины, вероятно, речь идет про использование американского оружия для ударов по территории России вне зоны спецоперации. Однако такие эпизоды уже были. Например, 17 апреля ВСУ ударили по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS. Подробности этой атаки — в материале URA.RU. Такие удары ВСУ по России раскололи союзников Киева. Штаты до сих открыто не поддерживают атаки вне зоны спецоперации, однако Франция и Британия хотят эскалации конфликта, писали СМИ. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области и на авдеевском направлении, передает «Национальная служба новостей».