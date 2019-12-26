Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

Татьяна Шевцова заявила, что пока военные под пенсионную реформу не подпадают Фото: официальный сайт Минобороны РФ

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Никаких решений о том, как пенсионная реформа скажется на отставных российских военнослужащих, на государственном уровне пока не принято. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«На данном этапе никаких решений [по поводу изменений для действующих военнослужащих и военных пенсионеров в связи с пенсионной реформой] не принималось. Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении. При этом законом предусмотрены ситуации, сокращающие этот срок», — рассказала высокопоставленная чиновница военного ведомства газете «Известия».

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года. Об этом глава государства рассказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, в ближайшее время пенсии военных в России будут только увеличиваться. Президент подчеркнул, что денежное довольствие военных будет индексироваться в течение трех лет, в 2020 году пенсии увеличатся на 3%, а в 2021—2022 годах — на 4%