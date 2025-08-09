Судебные приставы потеряли Панина* и не могут взыскать с него долги на сотни тысяч

С Панина* перестали взыскивать почти полмиллиона рублей долгов
С Алексея Панина* прекратили взыскание долгов, так как не могут найти ни его самого, ни его имущество
С Алексея Панина* прекратили взыскание долгов, так как не могут найти ни его самого, ни его имущество

Судебные приставы прекратили взыскание почти 412 тысяч рублей задолженности по кредитам с актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные материалы. Связано это с тем, что приставы не могут получить сведения о местонахождении актера и его имущества. 

«Долг Панина <...> составил почти 412 тысячи рублей. В настоящее время из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены», — следует из судебных документов, которые имеются в распоряжении ТАСС. 

Согласно данным агентства, исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитным платежам были возбуждены в отношении Панина с августа по октябрь 2024 года. Общая сумма долга составила почти 412 тысяч рублей. Тем не менее, судебные приставы продолжают взыскивать с Панина более 18 тысяч рублей по другим налогам и сборам. 

По данным материалов уголовного дела, Алексей Панин постоянно проживает за границей. В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы по факту оправдания терроризма. Причиной уголовного преследования стали публикации Панина с оправданием теракта на Крымском мосту.

*Алексей Панин — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

