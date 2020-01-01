31 декабря 2019

Польская еврейская община отреагировала на слова Путина о дипломате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Союз еврейский общин в Польше не согласился с Путиным по поводу его слов относительно дипломатаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами Владимира Путина, который назвал польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Представители польского еврейского сообщества заступились за Липского. «Польша поддерживала эмиграцию десять процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев», — приводит РИА «Новости» слова Союза еврейских общин.

Ранее Владимир Путин высказался против дипломата Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера в желании выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Тогда польский политик также выступал за создание памятника основателю Третьего рейха. После слов российского президента дипломата Андреева вызвали на разговор в МИД Польши. В свою очередь, российские политики поддержали главу РФ.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...