Польская еврейская община отреагировала на слова Путина о дипломате

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами Владимира Путина, который назвал польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Представители польского еврейского сообщества заступились за Липского. «Польша поддерживала эмиграцию десять процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев», — приводит РИА «Новости» слова Союза еврейских общин.
Ранее Владимир Путин высказался против дипломата Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера в желании выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Тогда польский политик также выступал за создание памятника основателю Третьего рейха. После слов российского президента дипломата Андреева вызвали на разговор в МИД Польши. В свою очередь, российские политики поддержали главу РФ.