В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина

Российские политики жестко отреагировали на решение Варшавы вызвать российского посла Сергея Андреева в МИД Польши. Причиной вызова, напомним, послужили слова президента РФ Владимира Путина, который назвал польского дипломата Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за поддержку действий лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
По мнению депутата Госдумы Вячеслава Никонова, власти Варшавы «пробивают дно, защищая отъявленного антисемита». «А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причем по делу — за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Своим возмущением поделился и сенатор Владимир Джабаров, который считает, что позиция России базируется «на правде и фактах», и вызов Андреева в польский МИД ситуацию не изменит. «Есть конкретные документы, архивные, трофейные. Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — отметил Джабаров в разговоре с журналистом телеканала 360.
Ранее Владимир Путин высказался против дипломата Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера в желании выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Тогда польский политик также выступал за создание памятника основателю Третьего рейха. После слов российского президента дипломата Андреева вызвали на разговор в МИД Польши.