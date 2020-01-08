Цены на авиабилеты могут вырасти, если запрет на полеты над Ираном продержится еще 2-4 месяца. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затраты российских авиакомпаний после запрета полетов над Ираном вырастут, но это не скажется на стоимости билетов. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

«Прежде всего это не ляжет на плечи наших пассажиров, потому что билеты и так дорогие. Просто уменьшится прибыль компаний. Время полета будет увеличено где-то на 15-30 минут», — объяснил он. Пилот отметил, что тонна керосина, на котором летают современные авиалайнеры, в России стоит 55 тысяч рублей. В среднем самолеты за час «съедают» 2,5 тонны топлива. По словам Сытника, цены на билеты могут вырасти в том случае, если запрет на полеты продержится еще 2-4 месяца.

Заслуженный пилот РФ подчеркнул, что рекомендация Росавиации не летать над Ираном является правильной. «Обстановка очень напряженная, ракеты летают. А на какой высоте они летают, кто знает? Такая же ситуация была 5 лет назад, когда малайзийский Boeing был сбит на территории Украины», — высказался Сытник. Он уверен, что история повторилась и с Boeing 737, который взлетел в Тегеране.

По словам пилота, при возгорании одного двигателя на высоте 2400 метров, у экипажа была возможность развернуть воздушное судно и сесть на аэродром вылета. «Один отказавший двигатель на современном самолете не приводит к катастрофе. Если это была техническая неисправность, как пишут СМИ, то почему же сразу США запретили полеты своих самолетов и Министерство транспорта России запрещает? Европа сразу всполошилась, ни один самолет не летает», — удивился Сытник.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала «URA.RU», что собирается изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана. Также облетать Иран решил Utair, AZUR air, «Аэрофлот», «Победа», «Россиия» и S7, передает газета «Известия». Росавиация посоветовала облетать Иран после крушения самолета «Международных авиалиний Украины», который рухнул почти сразу после взлета 8 января. На борту находились 180 пассажиров, передает портал VSE42.RU. Все пассажиры и экипаж погибли.