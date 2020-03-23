ФАС усилит контроль цен на крупы, мясо и овощи

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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, корзина, продукты, крупы, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
В список значимых продуктов, в частности, войдут крупыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России будут строже следить за ростом цен на социально значимые продукты в условиях распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщили представители Федеральной антимонопольной службы.

«С 23 марта территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».

В ФАС отметили, что будут особенно следить за ценами на хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца. Также в ведомстве будут мониторить стоимость масла, некоторых овощей и фруктов. Вместе с тем в региональных управлениях ФАС будут ежедневно наблюдать за изменением цен на продукты в сетевых супермаркетах и гипермаркетах.

Ранее в России предложили развить сеть оптово-распределительных центров, чтобы не допустить дефицита продуктов в условиях пандемии коронавируса, передает «Федеральное агентство новостей». Также в правительстве заявили, что с 20 марта Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр кабмина запустили оперативный мониторинг цен на продукты в стране, напоминает «Национальная служба новостей».

Тем не менее, некоторые торговые сети повысили цены на гречку и рис. Стоимость круп выросла на 15-30%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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